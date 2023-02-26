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Ульян Прохоров

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

До 1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Прохор Иванов

Мать: Агафия Максимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1847

Жена: Екатерина (Фомина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1857

Сын: Михаил Ульянов

Мать ребёнка: Екатерина (Фомина)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1857
4-й бригады 3-й батарейной батареи мл.канонир
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Марфа Ульянова

Мать ребёнка: Екатерина (Фомина)

Смерть
До 1909
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