Ульян Прохоров
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиДо 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Прохор Иванов
Мать: Агафия Максимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1847
Жена: Екатерина (Фомина)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1857
Сын: Михаил Ульянов
Мать ребёнка: Екатерина (Фомина)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1857
4-й бригады 3-й батарейной батареи мл.канонир
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Марфа Ульянова
Мать ребёнка: Екатерина (Фомина)
Смерть
До 1909