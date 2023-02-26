Марфа Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ульян Прохоров
Мать: Екатерина (Фомина)
Бракосочетание
14.07.1896
Муж: Давид Давидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1903
Дочь: Мария Давидова
Отец ребёнка: Давид Давидов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно