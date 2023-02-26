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Марфа Ульянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ульян Прохоров

Мать: Екатерина (Фомина)

Бракосочетание
14.07.1896

Муж: Давид Давидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1903

Дочь: Мария Давидова

Отец ребёнка: Давид Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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