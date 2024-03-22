(Мазина) Екатерина (Фомина)
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти22.03.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Мазин Фома Евстафиев
Бракосочетание
10.11.1847
Муж: Ульян Прохоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1857
Сын: Михаил Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Прохоров
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Марфа Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Прохоров
Смерть
22.03.1909
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище