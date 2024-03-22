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(Мазина) Екатерина (Фомина)

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

22.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Мазин Фома Евстафиев

Мать: Мазина Домникия (Григорьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1847

Муж: Ульян Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.11.1857

Сын: Михаил Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Прохоров

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Марфа Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Прохоров

Смерть
22.03.1909
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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