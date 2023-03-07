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Мазин Фома Евстафиев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.07.1793

Дата смерти

04.04.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1793

Отец: Мазин Евстафий Фомин

Мать: Домника Владимирова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.10.1809

Жена: Мазина Домникия (Григорьева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1819

Сын: Мазин Максим Фомин

Мать ребёнка: Мазина Домникия (Григорьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1822

Дочь: Агафия Фомина

Мать ребёнка: Мазина Домникия (Григорьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1824

Дочь: Домника (Фомина)

Мать ребёнка: Мазина Домникия (Григорьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина (Фомина)

Мать ребёнка: Мазина Домникия (Григорьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1830

Сын: Мазин Стефан Фомин

Мать ребёнка: Мазина Домникия (Григорьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1832

Жена: Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
04.04.1836
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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