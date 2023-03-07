Мазин Фома Евстафиев
Место рождения
Дата рождения16.07.1793
Дата смерти04.04.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1793
Отец: Мазин Евстафий Фомин
Мать: Домника Владимирова
Бракосочетание
11.10.1809
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1819
Сын: Мазин Максим Фомин
Мать ребёнка: Мазина Домникия (Григорьева)
Рождение ребёнка
07.02.1822
Дочь: Агафия Фомина
Мать ребёнка: Мазина Домникия (Григорьева)
Рождение ребёнка
06.01.1824
Дочь: Домника (Фомина)
Мать ребёнка: Мазина Домникия (Григорьева)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина (Фомина)
Мать ребёнка: Мазина Домникия (Григорьева)
Рождение ребёнка
05.08.1830
Сын: Мазин Стефан Фомин
Мать ребёнка: Мазина Домникия (Григорьева)
Бракосочетание
30.10.1832
Жена: Анна Петрова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
04.04.1836