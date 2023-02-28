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Домника (Фомина)

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.01.1824

Дата смерти

28.12.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1824

Отец: Мазин Фома Евстафиев

Мать: Мазина Домникия (Григорьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.07.1842

Муж: Михаил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1846

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1849

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1854

Сын: Прохор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.05.1857

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мавра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Смерть
28.12.1900
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
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