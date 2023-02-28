Домника (Фомина)
Место рождения
Дата рождения06.01.1824
Дата смерти28.12.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1824
Отец: Мазин Фома Евстафиев
Бракосочетание
17.07.1842
Муж: Михаил Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1846
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
26.02.1849
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
27.07.1854
Сын: Прохор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
?.05.1857
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мавра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Смерть
28.12.1900