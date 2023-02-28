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Михаил Иванов

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.05.1821

Дата смерти

09.07.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1821

Отец: Двойнов Иван Дмитриев

Мать: Матрона (Трофимова)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.07.1842

Жена: Домника (Фомина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1846

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Домника (Фомина)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1849

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Домника (Фомина)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1854

Сын: Прохор Михайлов

Мать ребёнка: Домника (Фомина)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.05.1857

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Домника (Фомина)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мавра Михайлова

Мать ребёнка: Домника (Фомина)

Смерть
09.07.1882
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
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