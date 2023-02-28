Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения21.05.1821
Дата смерти09.07.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1821
Отец: Двойнов Иван Дмитриев
Мать: Матрона (Трофимова)
Бракосочетание
17.07.1842
Жена: Домника (Фомина)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1846
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Домника (Фомина)
Рождение ребёнка
26.02.1849
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Домника (Фомина)
Рождение ребёнка
27.07.1854
Сын: Прохор Михайлов
Мать ребёнка: Домника (Фомина)
Рождение ребёнка
?.05.1857
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Домника (Фомина)
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мавра Михайлова
Мать ребёнка: Домника (Фомина)
Смерть
09.07.1882