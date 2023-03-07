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Двойнов Иван Дмитриев

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Двойнов Дмитрий Стефанов

Мать: Евдокия Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Матрона (Трофимова)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1821

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Матрона (Трофимова)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1825

Сын: Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Матрона (Трофимова)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дария Иоаннова

Мать ребёнка: Матрона (Трофимова)

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Матрона (Трофимова)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1832

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Матрона (Трофимова)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.07.1843

Жена: Варвара Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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