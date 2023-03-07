Двойнов Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Двойнов Дмитрий Стефанов
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Матрона (Трофимова)
Рождение ребёнка
21.05.1821
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Матрона (Трофимова)
Рождение ребёнка
23.01.1825
Сын: Афанасий Иванов
Мать ребёнка: Матрона (Трофимова)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дария Иоаннова
Мать ребёнка: Матрона (Трофимова)
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Матрона (Трофимова)
Рождение ребёнка
16.11.1832
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Матрона (Трофимова)
Бракосочетание
30.07.1843
Жена: Варвара Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно