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Двойнов Дмитрий Стефанов

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Место рождения

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Двойня Стефан Мартинов

Мать: не указана

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Двойнов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.10.1793

Жена: Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1793

Сын: Двойнов Корнилий Дмитриев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1801

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Татьяна Кодратова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.07.1802

Жена: Варвара Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Кодратова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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