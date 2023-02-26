Двойнов Дмитрий Стефанов
Место рожденияд.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Двойня Стефан Мартинов
Мать: не указана
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
20.10.1793
Жена: Евдокия Иванова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1793
Сын: Двойнов Корнилий Дмитриев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
01.02.1801
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Татьяна Кодратова
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.07.1802
Жена: Варвара Косьмина
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Кодратова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно