Двойня Стефан Мартинов
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: не указана
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: не указана
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Параскева Степанова
Мать ребёнка: не указана
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Мать ребёнка: не указана
д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
До 1785
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1797