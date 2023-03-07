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Двойня Стефан Мартинов

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Двойня ?

Мать: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Двойнов Дмитрий Стефанов

Мать ребёнка: не указана

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774

Сын: Двойнов Анисим Стефанов

Мать ребёнка: не указана

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Параскева Степанова

Мать ребёнка: не указана

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Двойнов Андрей Стефанов

Мать ребёнка: не указана

д.Юшковские Старины
Рождение ребёнка
До 1785

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Двойнов Леон Стефанов

Мать ребёнка: не указана

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1797
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
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