Двойнов Андрей Стефанов
Место рожденияд.Юшковские Старины
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: Двойня Стефан Мартинов
Мать: не указана
д.Юшковские Старины
Бракосочетание
30.10.1798
Жена: Марфа Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно