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Двойнов Андрей Стефанов

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Место рождения

д.Юшковские Старины

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Двойня Стефан Мартинов

Мать: не указана

д.Юшковские Старины
Бракосочетание
30.10.1798

Жена: Марфа Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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