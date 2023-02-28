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Двойнов Леон Стефанов

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Двойня Стефан Мартинов

Мать: не указана

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.09.1807

Жена: Агрипина Ануфриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1808
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
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