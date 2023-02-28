Двойнов Леон Стефанов
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Двойня Стефан Мартинов
Мать: не указана
Бракосочетание
01.09.1807
Жена: Агрипина Ануфриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1808
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд