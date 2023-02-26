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Агрипина Ануфриева

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Место рождения

д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1773 г.р.

Мать

1766 г.р.

Муж

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
До 1793

Отец: Ануфрий

Мать: Параскева Косьмина

д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.09.1807

Муж: Двойнов Леон Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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