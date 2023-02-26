Агрипина Ануфриева
Место рожденияд.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793
Отец: Ануфрий
Мать: Параскева Косьмина
д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.09.1807
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно