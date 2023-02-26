Домника Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Владимирова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Мазин Сергей Евстафиев

Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1793

Сын: Мазин Фома Евстафиев

Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1795

Сын: Илларион Евстафиев

Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1798

Дочь: Агрипина Евстафиева

Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Мазин Мирон Евстафиев

Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Соломония Евстафиева

Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1803

Дочь: Агафия Евстафиева

Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Агрипина (Евдокия) Евстафиева

Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Алексей Евстафиев

Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Антипий Евстафиев

Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Роман Евстафиев

Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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