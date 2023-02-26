Домника Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин
Рождение ребёнка
16.07.1793
Сын: Мазин Фома Евстафиев
Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин
Рождение ребёнка
22.10.1795
Сын: Илларион Евстафиев
Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин
Рождение ребёнка
20.06.1798
Дочь: Агрипина Евстафиева
Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Соломония Евстафиева
Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин
Рождение ребёнка
15.02.1803
Дочь: Агафия Евстафиева
Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Агрипина (Евдокия) Евстафиева
Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей Евстафиев
Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин
Рождение ребёнка
1822
Сын: Антипий Евстафиев
Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин
Рождение ребёнка
1831
Сын: Роман Евстафиев
Отец ребёнка: Мазин Евстафий Фомин
Смерть
Неизвестно