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Роман Евстафиев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

23.04.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Мазин Евстафий Фомин

Мать: Домника Владимирова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.01.1853

Жена: Акилина Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1854

Дочь: Ефросиния Романова

Мать ребёнка: Акилина Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1857

Дочь: Агрипина Романова

Мать ребёнка: Акилина Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
До 1860
Военная служба
1874
бессрочно-отпускной унтер-офицер
Смерть
23.04.1898
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