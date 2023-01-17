Роман Евстафиев
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти23.04.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Мазин Евстафий Фомин
Мать: Домника Владимирова
Бракосочетание
18.01.1853
Жена: Акилина Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1854
Дочь: Ефросиния Романова
Мать ребёнка: Акилина Андреева
Рождение ребёнка
18.06.1857
Дочь: Агрипина Романова
Мать ребёнка: Акилина Андреева
Военная служба
До 1860
Военная служба
1874
бессрочно-отпускной унтер-офицер
Смерть
23.04.1898