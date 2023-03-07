Илларион Евстафиев
Место рождения
Дата рождения22.10.1795
Дата смерти13.11.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1795
Отец: Мазин Евстафий Фомин
Мать: Домника Владимирова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Феодора Илларионова
Мать ребёнка: Параскева Федосова
Рождение ребёнка
26.10.1830
Дочь: Параскева Илларионова
Мать ребёнка: Параскева Федосова
Рождение ребёнка
05.06.1832
Дочь: Акилина Илларионова
Мать ребёнка: Параскева Федосова
Рождение ребёнка
14.04.1834
Сын: Аристарх (Калистрат) Илларионов
Мать ребёнка: Параскева Федосова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Федосова
Смерть
13.11.1836