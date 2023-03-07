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Илларион Евстафиев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.10.1795

Дата смерти

13.11.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1795

Отец: Мазин Евстафий Фомин

Мать: Домника Владимирова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Феодора Илларионова

Мать ребёнка: Параскева Федосова

Рождение ребёнка
26.10.1830

Дочь: Параскева Илларионова

Мать ребёнка: Параскева Федосова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1832

Дочь: Акилина Илларионова

Мать ребёнка: Параскева Федосова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1834

Сын: Аристарх (Калистрат) Илларионов

Мать ребёнка: Параскева Федосова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Федосова

Смерть
13.11.1836
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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