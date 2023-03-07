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Соломония Евстафиева

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

01.10.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Мазин Евстафий Фомин

Мать: Домника Владимирова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.07.1825

Муж: Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.05.1830

Дочь: Акилина Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1832

Сын: Никита Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1837

Дочь: Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1839

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1844

Сын: Леон Павлов

Отец ребёнка: Павел Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.10.1848
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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