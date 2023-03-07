Соломония Евстафиева
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти01.10.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Мазин Евстафий Фомин
Мать: Домника Владимирова
Бракосочетание
19.07.1825
Муж: Павел Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.05.1830
Дочь: Акилина Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1832
Сын: Никита Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1837
Дочь: Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1839
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1844
Сын: Леон Павлов
Отец ребёнка: Павел Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.10.1848
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.