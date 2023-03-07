Мария (Марфа) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Марфа)

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Ульян

Мать: не указана

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1883

Муж: Стефан (Акимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1886

Сын: Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Акимов)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1891

Дочь: Наталия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Акимов)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1894

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Акимов)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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