Мария (Марфа)
Место рождения
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Ульян
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1883
Муж: Стефан (Акимов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1886
Сын: Пётр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан (Акимов)
Рождение ребёнка
24.08.1891
Дочь: Наталия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Акимов)
Рождение ребёнка
22.07.1894
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Акимов)
Смерть
Неизвестно