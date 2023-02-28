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Давид Давидов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1860

Отец: Давид Ермолаев

Мать: Варвара Петрова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1879

Жена: Анна Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1879

Дочь: Неонила Давидова

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Рождение ребёнка
13.10.1879

Дочь: Параскева Давидова

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1880

Дочь: Павлючкова Татьяна Давидова

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1883

Сын: Григорий Давидов

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1886

Дочь: Анна Давидова

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Давыдова

Мать ребёнка: Анна Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.05.1891

Жена: Дария Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1891
запасной рядовой
Рождение ребёнка
10.02.1892

Сын: Дмитрий Давидов

Мать ребёнка: Дария Антонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1893

Сын: Михаил Давидов

Мать ребёнка: Дария Антонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Стефан Давидов

Мать ребёнка: Дария Антонова

Рождение ребёнка
23.12.1895

Дочь: Анастасия Давидова

Мать ребёнка: Дария Антонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.07.1896

Жена: Марфа Ульянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1903

Дочь: Мария Давидова

Мать ребёнка: Марфа Ульянова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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