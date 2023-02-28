Давид Давидов
Место рождения
Дата рождения23.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
23.06.1860
Отец: Давид Ермолаев
Мать: Варвара Петрова
Бракосочетание
26.01.1879
Жена: Анна Иосифова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1879
Дочь: Неонила Давидова
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
13.10.1879
Дочь: Параскева Давидова
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
27.12.1880
Дочь: Павлючкова Татьяна Давидова
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
27.09.1883
Сын: Григорий Давидов
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
28.01.1886
Дочь: Анна Давидова
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Давыдова
Мать ребёнка: Анна Иосифова
Бракосочетание
19.05.1891
Жена: Дария Антонова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1891
запасной рядовой
Рождение ребёнка
10.02.1892
Сын: Дмитрий Давидов
Мать ребёнка: Дария Антонова
Рождение ребёнка
20.11.1893
Сын: Михаил Давидов
Мать ребёнка: Дария Антонова
Рождение ребёнка
01.04.1895
Сын: Стефан Давидов
Мать ребёнка: Дария Антонова
Рождение ребёнка
23.12.1895
Дочь: Анастасия Давидова
Мать ребёнка: Дария Антонова
Бракосочетание
14.07.1896
Жена: Марфа Ульянова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1903
Дочь: Мария Давидова
Мать ребёнка: Марфа Ульянова
Смерть
Неизвестно