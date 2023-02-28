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Мария Давыдова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

07.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Давид Давидов

Мать: Анна Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1907

Муж: Дмитрий Архипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1908

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Архипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1910

Сын: Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Архипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.06.1911
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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