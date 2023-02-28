Мария Давыдова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти07.06.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Давид Давидов
Мать: Анна Иосифова
Бракосочетание
22.01.1907
Муж: Дмитрий Архипов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1908
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Архипов
Рождение ребёнка
01.10.1910
Сын: Алексей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Архипов
Смерть
07.06.1911
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище