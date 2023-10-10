Дмитрий Архипов
Место рождения
Дата рождения21.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1887
Отец: Архип (Денисов)
Мать: Феодосия Васильева
Бракосочетание
22.01.1907
Жена: Мария Давыдова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1908
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Мария Давыдова
Рождение ребёнка
01.10.1910
Сын: Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Мария Давыдова
Бракосочетание
08.07.1911
Жена: Ефимия Фёдорова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1912
Сын: Александр Дмитриев
Мать ребёнка: Ефимия Фёдорова
Рождение ребёнка
30.04.1914
Сын: Пётр Дмитриев
Мать ребёнка: Ефимия Фёдорова
Рождение ребёнка
14.01.1916
Сын: Антоний Дмитриев
Мать ребёнка: Ефимия Фёдорова
Смерть
Неизвестно