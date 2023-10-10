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Дмитрий Архипов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1887

Отец: Архип (Денисов)

Мать: Феодосия Васильева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1907

Жена: Мария Давыдова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1908

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Давыдова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1910

Сын: Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Мария Давыдова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.07.1911

Жена: Ефимия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1912

Сын: Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Ефимия Фёдорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1914

Сын: Пётр Дмитриев

Мать ребёнка: Ефимия Фёдорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1916

Сын: Антоний Дмитриев

Мать ребёнка: Ефимия Фёдорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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