Архип (Денисов)
Место рождения
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1887
Сын: Дмитрий Архипов
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
28.06.1891
Сын: Павел Архипов
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
12.11.1893
Сын: Фёдор Архипов
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
01.06.1896
Сын: Никифор Архипов
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
13.02.1898
Сын: Михаил Архипов
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
01.07.1900
Сын: Пётр Архипов
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Рождение ребёнка
?.03.1904
Сын: Никита Архипов
Мать ребёнка: Феодосия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Васильева
Смерть
Неизвестно