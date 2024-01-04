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Архип (Денисов)

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: ?

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1887

Сын: Дмитрий Архипов

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1891

Сын: Павел Архипов

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1893

Сын: Фёдор Архипов

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
01.06.1896

Сын: Никифор Архипов

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1898

Сын: Михаил Архипов

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Пётр Архипов

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.03.1904

Сын: Никита Архипов

Мать ребёнка: Феодосия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Васильева

Смерть
Неизвестно
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