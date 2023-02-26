Феодосия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти16.10.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1887
Сын: Дмитрий Архипов
Отец ребёнка: Архип (Денисов)
Рождение ребёнка
28.06.1891
Сын: Павел Архипов
Отец ребёнка: Архип (Денисов)
Рождение ребёнка
12.11.1893
Сын: Фёдор Архипов
Отец ребёнка: Архип (Денисов)
Рождение ребёнка
01.06.1896
Сын: Никифор Архипов
Отец ребёнка: Архип (Денисов)
Рождение ребёнка
13.02.1898
Сын: Михаил Архипов
Отец ребёнка: Архип (Денисов)
Рождение ребёнка
01.07.1900
Сын: Пётр Архипов
Отец ребёнка: Архип (Денисов)
Рождение ребёнка
?.03.1904
Сын: Никита Архипов
Отец ребёнка: Архип (Денисов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип (Денисов)
Смерть
16.10.1904
Причина смерти: от родов