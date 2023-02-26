Феодосия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

16.10.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1887

Сын: Дмитрий Архипов

Отец ребёнка: Архип (Денисов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1891

Сын: Павел Архипов

Отец ребёнка: Архип (Денисов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1893

Сын: Фёдор Архипов

Отец ребёнка: Архип (Денисов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1896

Сын: Никифор Архипов

Отец ребёнка: Архип (Денисов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1898

Сын: Михаил Архипов

Отец ребёнка: Архип (Денисов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Пётр Архипов

Отец ребёнка: Архип (Денисов)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.03.1904

Сын: Никита Архипов

Отец ребёнка: Архип (Денисов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип (Денисов)

Смерть
16.10.1904
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
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