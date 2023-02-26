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Ефимия Фёдорова

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1891

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Васса (Тимофеева)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.07.1911

Муж: Дмитрий Архипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1912

Сын: Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Архипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1914

Сын: Пётр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Архипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1916

Сын: Антоний Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Архипов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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