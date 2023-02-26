Ефимия Фёдорова
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1891
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Васса (Тимофеева)
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.07.1911
Муж: Дмитрий Архипов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1912
Сын: Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Архипов
Рождение ребёнка
30.04.1914
Сын: Пётр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Архипов
Рождение ребёнка
14.01.1916
Сын: Антоний Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Архипов
Смерть
Неизвестно