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Васса (Тимофеева)

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

02.12.1905

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: ?

Мать: ?

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.01.1884

Муж: Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1884

Дочь: Мелания ст

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1886

Сын: Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1888

Сын: Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1891

Дочь: Ефимия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1893

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1895

Дочь: Мелания Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анисия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
29.11.1896

Сын: Филарет Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1899

Сын: Илларион Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1900

Сын: Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
23.10.1904

Сын: Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.12.1905
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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