Васса (Тимофеева)
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1864
Дата смерти02.12.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.01.1884
Муж: Фёдор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1884
Дочь: Мелания ст
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
29.06.1886
Сын: Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1888
Сын: Дмитрий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
05.07.1891
Дочь: Ефимия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1893
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
02.01.1895
Дочь: Мелания Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анисия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
29.11.1896
Сын: Филарет Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
06.06.1899
Сын: Илларион Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
06.12.1900
Сын: Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1900
Сын: Иоанн Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
23.10.1904
Сын: Яков Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.12.1905
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки