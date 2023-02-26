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Пётр Фёдоров

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1886

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Васса (Тимофеева)

Бракосочетание
24.01.1905

Жена: Фёкла Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1906

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова

Рождение ребёнка
09.08.1908

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова

Рождение ребёнка
23.08.1910

Дочь: Елизавета Петрова

Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова

Рождение ребёнка
26.03.1913

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова

Рождение ребёнка
31.07.1915

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова

Смерть
Неизвестно

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