Пётр Фёдоров
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1886
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Васса (Тимофеева)
Бракосочетание
24.01.1905
Жена: Фёкла Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1906
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
09.08.1908
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
23.08.1910
Дочь: Елизавета Петрова
Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
26.03.1913
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова
Рождение ребёнка
31.07.1915
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Фёкла Фёдорова
Смерть
Неизвестно