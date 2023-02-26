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Фёкла Фёдорова

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1905

Муж: Пётр Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1906

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1908

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1910

Дочь: Елизавета Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1913

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1915

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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