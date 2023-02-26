Фёкла Фёдорова
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1905
Муж: Пётр Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1906
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1908
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1910
Дочь: Елизавета Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1913
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1915
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно