Анна Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Иосифова

Анна Иосифова

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.07.1861

Дата смерти

14.03.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1861

Отец: Чепелкин Иосиф Парфенов

Мать: Евдокия Алексеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1879

Муж: Давид Давидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1879

Дочь: Неонила Давидова

Отец ребёнка: Давид Давидов

Рождение ребёнка
13.10.1879

Дочь: Параскева Давидова

Отец ребёнка: Давид Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1880

Дочь: Павлючкова Татьяна Давидова

Отец ребёнка: Давид Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1883

Сын: Григорий Давидов

Отец ребёнка: Давид Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1886

Дочь: Анна Давидова

Отец ребёнка: Давид Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Давыдова

Отец ребёнка: Давид Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.03.1891
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close