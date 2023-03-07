Анна Иосифова
Место рождения
Дата рождения24.07.1861
Дата смерти14.03.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1861
Отец: Чепелкин Иосиф Парфенов
Мать: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
26.01.1879
Муж: Давид Давидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1879
Дочь: Неонила Давидова
Отец ребёнка: Давид Давидов
Рождение ребёнка
13.10.1879
Дочь: Параскева Давидова
Отец ребёнка: Давид Давидов
Рождение ребёнка
27.12.1880
Дочь: Павлючкова Татьяна Давидова
Отец ребёнка: Давид Давидов
Рождение ребёнка
27.09.1883
Сын: Григорий Давидов
Отец ребёнка: Давид Давидов
Рождение ребёнка
28.01.1886
Дочь: Анна Давидова
Отец ребёнка: Давид Давидов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Давыдова
Отец ребёнка: Давид Давидов
Смерть
14.03.1891
Причина смерти: от натуральной