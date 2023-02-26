Евдокия Алексеева
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смерти02.03.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Елисей (Алексей) Владимиров
Мать: Фёкла Михайлова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Иосифова
Отец ребёнка: Чепелкин Иосиф Парфенов
Рождение ребёнка
05.02.1850
Дочь: Марина Иосифова
Отец ребёнка: Чепелкин Иосиф Парфенов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Чепелкин Иосиф Парфенов
Рождение ребёнка
23.05.1859
Дочь: Феодосия Иосифова
Отец ребёнка: Чепелкин Иосиф Парфенов
Рождение ребёнка
24.07.1861
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Чепелкин Иосиф Парфенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1890