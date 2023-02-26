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Евдокия Алексеева

Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

02.03.1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Елисей (Алексей) Владимиров

Мать: Фёкла Михайлова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Иосифова

Отец ребёнка: Чепелкин Иосиф Парфенов

Рождение ребёнка
05.02.1850

Дочь: Марина Иосифова

Отец ребёнка: Чепелкин Иосиф Парфенов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Чепелкин Иосиф Парфенов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1859

Дочь: Феодосия Иосифова

Отец ребёнка: Чепелкин Иосиф Парфенов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1861

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Чепелкин Иосиф Парфенов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепелкин Иосиф Парфенов

Смерть
02.03.1890
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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