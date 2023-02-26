Фёкла Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти19.12.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1806
Сын: Наум Алексеев
Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Владимиров
д.Цурково
Рождение ребёнка
16.01.1809
Дочь: Татьяна Елисеева
Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Владимиров
д.Цурково
Рождение ребёнка
09.02.1820
Сын: Парфений Алексеев
Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Владимиров
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Елена Елисеева
Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Владимиров
д.Цурково
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Владимиров
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1825
Сын: Илларион Алексеев
Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Владимиров
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.12.1835
д.Цурково
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище