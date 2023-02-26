Фёкла Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

19.12.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1806

Сын: Наум Алексеев

Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Владимиров

д.Цурково
Рождение ребёнка
16.01.1809

Дочь: Татьяна Елисеева

Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Владимиров

д.Цурково
Рождение ребёнка
09.02.1820

Сын: Парфений Алексеев

Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Владимиров

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Елена Елисеева

Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Владимиров

д.Цурково
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Владимиров

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1825

Сын: Илларион Алексеев

Отец ребёнка: Елисей (Алексей) Владимиров

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.12.1835
д.Цурково
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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