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Елисей (Алексей) Владимиров

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Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788

Отец: Владимир

Мать: ?

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1806

Сын: Наум Алексеев

Мать ребёнка: Фёкла Михайлова

д.Цурково
Рождение ребёнка
16.01.1809

Дочь: Татьяна Елисеева

Мать ребёнка: Фёкла Михайлова

д.Цурково
Рождение ребёнка
09.02.1820

Сын: Парфений Алексеев

Мать ребёнка: Фёкла Михайлова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Елена Елисеева

Мать ребёнка: Фёкла Михайлова

д.Цурково
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Фёкла Михайлова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1825

Сын: Илларион Алексеев

Мать ребёнка: Фёкла Михайлова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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