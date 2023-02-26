Елисей (Алексей) Владимиров
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1806
Сын: Наум Алексеев
Мать ребёнка: Фёкла Михайлова
д.Цурково
Рождение ребёнка
16.01.1809
Дочь: Татьяна Елисеева
Мать ребёнка: Фёкла Михайлова
д.Цурково
Рождение ребёнка
09.02.1820
Сын: Парфений Алексеев
Мать ребёнка: Фёкла Михайлова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Елена Елисеева
Мать ребёнка: Фёкла Михайлова
д.Цурково
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Фёкла Михайлова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1825
Сын: Илларион Алексеев
Мать ребёнка: Фёкла Михайлова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно