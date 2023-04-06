Жуков Илларион Иосифов
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Жуков Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
17.08.1886
Жена: Жукова Параскева Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1888
Дочь: Ефросиния Илларионова
Мать ребёнка: Жукова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
17.11.1890
Мать ребёнка: Жукова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1893
Мать ребёнка: Жукова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
20.12.1895
Дочь: Анастасия Илларионова
Мать ребёнка: Жукова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1897
Дочь: Александра Илларионова
Мать ребёнка: Жукова Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно