Жуков Илларион Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Илларион Иосифов

Жуков Илларион Иосифов

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Жуков Иосиф

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.08.1886

Жена: Жукова Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1888

Дочь: Ефросиния Илларионова

Мать ребёнка: Жукова Параскева Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1890

Сын: Жуков Роман Илларионов

Мать ребёнка: Жукова Параскева Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Жуков Тимофей Илларионов

Мать ребёнка: Жукова Параскева Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1895

Дочь: Анастасия Илларионова

Мать ребёнка: Жукова Параскева Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1897

Дочь: Александра Илларионова

Мать ребёнка: Жукова Параскева Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close