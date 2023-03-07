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Жукова Параскева Иванова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.08.1886

Муж: Жуков Илларион Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1888

Дочь: Ефросиния Илларионова

Отец ребёнка: Жуков Илларион Иосифов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1890

Сын: Жуков Роман Илларионов

Отец ребёнка: Жуков Илларион Иосифов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Жуков Тимофей Илларионов

Отец ребёнка: Жуков Илларион Иосифов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1895

Дочь: Анастасия Илларионова

Отец ребёнка: Жуков Илларион Иосифов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1897

Дочь: Александра Илларионова

Отец ребёнка: Жуков Илларион Иосифов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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