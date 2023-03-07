Павлючкова Татьяна Давидова
Место рождения
Дата рождения27.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1880
Отец: Давид Давидов
Мать: Анна Иосифова
Бракосочетание
09.02.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1902
Сын: Павлючков Алексей Косьмин
Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев
Рождение ребёнка
05.01.1905
Дочь: Татьяна Косьмина
Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев
Рождение ребёнка
25.11.1910
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев
Рождение ребёнка
26.01.1913
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев
Рождение ребёнка
14.01.1915
Дочь: Ксения Косьмина
Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Сенино
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Дьяченко Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев
Смоленская область, д. Сенино
Место жительства
1942
Место жительства
1945
Смерть
Неизвестно