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Павлючкова Татьяна Давидова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1880

Отец: Давид Давидов

Мать: Анна Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1900

Муж: Павлючков Косьма Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1902

Сын: Павлючков Алексей Косьмин

Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1905

Дочь: Татьяна Косьмина

Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1910

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1913

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1915

Дочь: Ксения Косьмина

Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Павлючков Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Сенино
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Дьяченко Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Павлючков Косьма Григорьев

Смоленская область, д. Сенино
Место жительства
1942
Место жительства
1945
Смерть
Неизвестно
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