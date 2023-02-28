Павлючков Косьма Григорьев
Место рождения
Дата рождения31.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1876
Отец: Григорий Ильин
Мать: Екатерина Дмитриева
Бракосочетание
09.02.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1902
Сын: Павлючков Алексей Косьмин
Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова
Рождение ребёнка
05.01.1905
Дочь: Татьяна Косьмина
Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова
Рождение ребёнка
25.11.1910
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова
Рождение ребёнка
26.01.1913
Дочь: Анна Косьмина
Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова
Рождение ребёнка
14.01.1915
Дочь: Ксения Косьмина
Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Сенино
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Дьяченко Дарья Кузьминична
Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова
Смоленская область, д. Сенино
Смерть
Неизвестно