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Павлючков Косьма Григорьев

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1876

Отец: Григорий Ильин

Мать: Екатерина Дмитриева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1900

Жена: Павлючкова Татьяна Давидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1902

Сын: Павлючков Алексей Косьмин

Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1905

Дочь: Татьяна Косьмина

Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1910

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1913

Дочь: Анна Косьмина

Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1915

Дочь: Ксения Косьмина

Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Павлючков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Сенино
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Дьяченко Дарья Кузьминична

Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Давидова

Смоленская область, д. Сенино
Смерть
Неизвестно
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