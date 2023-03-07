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Екатерина Дмитриева

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1844

Дата смерти

15.08.1911

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Дмитрий

Мать: ?

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.02.1861

Муж: Григорий Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1862
Рождение ребёнка
1867

Сын: Матвей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)

Отец ребёнка: Григорий Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1875

Сын: Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1876

Сын: Павлючков Косьма Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1880

Дочь: Гликерия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1882

Дочь: Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1885

Сын: Исидор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1887

Сын: Денисий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ильин

Смерть
15.08.1911
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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