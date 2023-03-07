Екатерина Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти15.08.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.02.1861
Муж: Григорий Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1862
Рождение ребёнка
1867
Сын: Матвей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Ильин
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ефимия (по крёстному отцу Михайлова)
Отец ребёнка: Григорий Ильин
Рождение ребёнка
25.07.1875
Сын: Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Ильин
Рождение ребёнка
31.10.1876
Сын: Павлючков Косьма Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Ильин
Рождение ребёнка
07.05.1880
Дочь: Гликерия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ильин
Рождение ребёнка
06.06.1882
Дочь: Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ильин
Рождение ребёнка
12.05.1885
Сын: Исидор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Ильин
Рождение ребёнка
04.10.1887
Сын: Денисий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Ильин
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ильин
Смерть
15.08.1911