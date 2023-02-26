Параскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: Григорий Ильин
Мать: Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
03.10.1913
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
05.03.1916
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно