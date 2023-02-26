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Параскева Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: Григорий Ильин

Мать: Екатерина Дмитриева

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Рождение ребёнка
03.10.1913

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1916

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Иванов

Смерть
Неизвестно
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