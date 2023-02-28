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Пётр Иванов

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Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: Ковалёв Иван Егоров

Мать: Ковалёва Дария (Федотова)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

Рождение ребёнка
03.10.1913

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1916

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Григорьева

Смерть
Неизвестно
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