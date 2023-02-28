Пётр Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: Ковалёв Иван Егоров
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
03.10.1913
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
Рождение ребёнка
05.03.1916
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Григорьева
Смерть
Неизвестно