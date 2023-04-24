(Забавникова) Акилина Григорьева
Место рождения
Дата рождения06.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1882
Отец: Григорий Ильин
Мать: Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Забавников Косьма Антонов
Смоленская обл., Демидовский р-н, Дубровский с/с, д. Залесье
Бракосочетание
08.10.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1902
Сын: Забавников Иван (Кузьмич)
Отец ребёнка: Забавников Косьма Антонов
Рождение ребёнка
08.06.1911
Сын: Забавников Андрей (Кузьмич)
Отец ребёнка: Забавников Косьма Антонов
Рождение ребёнка
07.06.1916
Отец ребёнка: Забавников Косьма Антонов
Военная награда
29.10.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно