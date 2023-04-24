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(Забавникова) Акилина Григорьева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1882

Отец: Григорий Ильин

Мать: Екатерина Дмитриева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Забавников Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Забавников Косьма Антонов

Смоленская обл., Демидовский р-н, Дубровский с/с, д. Залесье
Бракосочетание
08.10.1901

Муж: Забавников Косьма Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1902

Сын: Забавников Иван (Кузьмич)

Отец ребёнка: Забавников Косьма Антонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1911

Сын: Забавников Андрей (Кузьмич)

Отец ребёнка: Забавников Косьма Антонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1916

Сын: Забавников Фёдор Косьмин

Отец ребёнка: Забавников Косьма Антонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
29.10.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно
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