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Забавников Косьма Антонов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1882

Отец: Антоний Титов

Мать: Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Забавников Иван Кузьмич

Мать ребёнка: (Забавникова) Акилина Григорьева

Бракосочетание
08.10.1901

Жена: (Забавникова) Акилина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1902

Сын: Забавников Иван (Кузьмич)

Мать ребёнка: (Забавникова) Акилина Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1911

Сын: Забавников Андрей (Кузьмич)

Мать ребёнка: (Забавникова) Акилина Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1916

Сын: Забавников Фёдор Косьмин

Мать ребёнка: (Забавникова) Акилина Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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