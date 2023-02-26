Забавников Косьма Антонов
Место рождения
Дата рождения28.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1882
Отец: Антоний Титов
Мать: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: (Забавникова) Акилина Григорьева
Бракосочетание
08.10.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1902
Сын: Забавников Иван (Кузьмич)
Мать ребёнка: (Забавникова) Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
08.06.1911
Сын: Забавников Андрей (Кузьмич)
Мать ребёнка: (Забавникова) Акилина Григорьева
Рождение ребёнка
07.06.1916
Мать ребёнка: (Забавникова) Акилина Григорьева
Смерть
Неизвестно