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Антоний Титов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1845

Отец: Тит Кириллов

Мать: Параскева Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1872

Дочь: Ирина Антонова

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1873

Сын: Михаил Антонов

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Стрельцова Параскева Антонова

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Рождение ребёнка
09.12.1874

Дочь: Анна Антонова

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1877

Сын: Стефан Антонов

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1882

Сын: Забавников Косьма Антонов

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Иванова Ирина Антонова

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1885

Дочь: Матрона Антонова

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1891

Сын: Антонов Прокофий Антонович

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Коробков Сергей Антонович

Мать ребёнка: Татьяна Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Павлова

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от натуральной
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