Антоний Титов
Место рождения
Дата рождения14.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1845
Отец: Тит Кириллов
Мать: Параскева Павлова
Рождение ребёнка
10.04.1872
Дочь: Ирина Антонова
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
03.11.1873
Сын: Михаил Антонов
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Стрельцова Параскева Антонова
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
09.12.1874
Дочь: Анна Антонова
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
23.12.1877
Сын: Стефан Антонов
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
28.10.1882
Сын: Забавников Косьма Антонов
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Иванова Ирина Антонова
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
11.05.1885
Дочь: Матрона Антонова
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
23.02.1891
Сын: Антонов Прокофий Антонович
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Коробков Сергей Антонович
Мать ребёнка: Татьяна Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Павлова
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от натуральной