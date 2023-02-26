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Татьяна Павлова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

12.04.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Павел Иванов

Мать: Анна Алексеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоний Титов

Рождение ребёнка
10.04.1872

Дочь: Ирина Антонова

Отец ребёнка: Антоний Титов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Стрельцова Параскева Антонова

Отец ребёнка: Антоний Титов

Рождение ребёнка
03.11.1873

Сын: Михаил Антонов

Отец ребёнка: Антоний Титов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1874

Дочь: Анна Антонова

Отец ребёнка: Антоний Титов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1877

Сын: Стефан Антонов

Отец ребёнка: Антоний Титов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1882

Сын: Забавников Косьма Антонов

Отец ребёнка: Антоний Титов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Иванова Ирина Антонова

Отец ребёнка: Антоний Титов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1885

Дочь: Матрона Антонова

Отец ребёнка: Антоний Титов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1891

Сын: Антонов Прокофий Антонович

Отец ребёнка: Антоний Титов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Коробков Сергей Антонович

Отец ребёнка: Антоний Титов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.04.1907
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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