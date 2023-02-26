Татьяна Павлова
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти12.04.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Павел Иванов
Мать: Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антоний Титов
Рождение ребёнка
10.04.1872
Дочь: Ирина Антонова
Отец ребёнка: Антоний Титов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Стрельцова Параскева Антонова
Отец ребёнка: Антоний Титов
Рождение ребёнка
03.11.1873
Сын: Михаил Антонов
Отец ребёнка: Антоний Титов
Рождение ребёнка
09.12.1874
Дочь: Анна Антонова
Отец ребёнка: Антоний Титов
Рождение ребёнка
23.12.1877
Сын: Стефан Антонов
Отец ребёнка: Антоний Титов
Рождение ребёнка
28.10.1882
Сын: Забавников Косьма Антонов
Отец ребёнка: Антоний Титов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Иванова Ирина Антонова
Отец ребёнка: Антоний Титов
Рождение ребёнка
11.05.1885
Дочь: Матрона Антонова
Отец ребёнка: Антоний Титов
Рождение ребёнка
23.02.1891
Сын: Антонов Прокофий Антонович
Отец ребёнка: Антоний Титов
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Коробков Сергей Антонович
Отец ребёнка: Антоний Титов
Смерть
12.04.1907