Стрельцова Параскева Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Антоний Титов
Мать: Татьяна Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1890
Дочь: (Стрельцова) Варвара Прокопова
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Рождение ребёнка
27.11.1893
Сын: Стрельцов Стефан Прокопиев
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Рождение ребёнка
04.01.1896
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Рождение ребёнка
01.11.1898
Дочь: (Стрельцова) Александра Прокопова
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Рождение ребёнка
21.07.1902
Дочь: (Стрельцова) Мария Прокопиева
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Рождение ребёнка
25.06.1905
Сын: Пётр Прокопиев
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Рождение ребёнка
27.05.1906
Сын: Стрельцов Никита Прокопиев
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Рождение ребёнка
29.02.1908
Дочь: Евдокия Прокопиева
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Смерть
1909
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно