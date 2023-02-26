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Стрельцова Параскева Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Антоний Титов

Мать: Татьяна Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Рождение ребёнка
25.11.1890

Дочь: (Стрельцова) Варвара Прокопова

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1893

Сын: Стрельцов Стефан Прокопиев

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1896

Сын: Стрельцов Иван Прокофиев

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1898

Дочь: (Стрельцова) Александра Прокопова

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1902

Дочь: (Стрельцова) Мария Прокопиева

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1905

Сын: Пётр Прокопиев

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1906

Сын: Стрельцов Никита Прокопиев

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.02.1908

Дочь: Евдокия Прокопиева

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1909
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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