Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Место рождения
Дата рождения07.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Митрофан (Трифон) Ильин
Мать: Ульяния (Ольга) Фадеева
Дочь: (Стрельцова) Варвара Прокопова
Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова
Сын: Стрельцов Стефан Прокопиев
Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова
Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова
Дочь: (Стрельцова) Александра Прокопова
Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова
Дочь: (Стрельцова) Мария Прокопиева
Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова
Сын: Никита Прокопиев
Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева
Сын: Пётр Прокопиев
Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова
Сын: Стрельцов Никита Прокопиев
Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова
Дочь: Евдокия Прокопиева
Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова
Сын: Стрельцов Даниил Прокопиев
Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева
Сын: Павел Прокопов
Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева
Сын: Филипп Прокопов
Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева
Дочь: (Стрельцова) София Прокопиева
Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева
Дочь: Мария Прокопиева
Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева
Дочь: (Стрельцова) Ефросиния Прокопиева
Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева