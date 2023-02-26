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Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1871

Отец: Митрофан (Трифон) Ильин

Мать: Ульяния (Ольга) Фадеева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Параскева Антонова

Рождение ребёнка
25.11.1890

Дочь: (Стрельцова) Варвара Прокопова

Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1893

Сын: Стрельцов Стефан Прокопиев

Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1896

Сын: Стрельцов Иван Прокофиев

Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1898

Дочь: (Стрельцова) Александра Прокопова

Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1902

Дочь: (Стрельцова) Мария Прокопиева

Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.05.1905

Сын: Никита Прокопиев

Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
25.06.1905

Сын: Пётр Прокопиев

Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1906

Сын: Стрельцов Никита Прокопиев

Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.02.1908

Дочь: Евдокия Прокопиева

Мать ребёнка: Стрельцова Параскева Антонова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1909

Жена: Стрельцова Пелагея Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1910

Сын: Стрельцов Даниил Прокопиев

Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Павел Прокопов

Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
14.08.1911

Сын: Филипп Прокопов

Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1912

Дочь: (Стрельцова) София Прокопиева

Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1914

Дочь: Мария Прокопиева

Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1915

Дочь: (Стрельцова) Ефросиния Прокопиева

Мать ребёнка: Стрельцова Пелагея Яковлева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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