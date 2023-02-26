Стрельцова Пелагея Яковлева
Место рожденияд.Ивченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ивченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1905
Сын: Никита Прокопиев
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Бракосочетание
26.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1910
Сын: Стрельцов Даниил Прокопиев
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Рождение ребёнка
14.08.1911
Сын: Филипп Прокопов
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Рождение ребёнка
1911
Сын: Павел Прокопов
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Рождение ребёнка
05.08.1912
Дочь: София Прокопиева
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Рождение ребёнка
24.03.1914
Дочь: Мария Прокопиева
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Рождение ребёнка
22.09.1915
Дочь: Ефросиния Прокопиева
Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Смерть
Неизвестно