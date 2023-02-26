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Стрельцова Пелагея Яковлева

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Место рождения

д.Ивченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ивченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1905

Сын: Никита Прокопиев

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Бракосочетание
26.01.1909

Муж: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1910

Сын: Стрельцов Даниил Прокопиев

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1911

Сын: Филипп Прокопов

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Павел Прокопов

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Рождение ребёнка
05.08.1912

Дочь: София Прокопиева

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1914

Дочь: Мария Прокопиева

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1915

Дочь: Ефросиния Прокопиева

Отец ребёнка: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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