Ульяния (Ольга) Фадеева
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти31.03.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Фадей Григорьев
Мать: Евдокия Андреева
Бракосочетание
09.11.1852
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1857
Сын: Павел Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан (Трифон) Ильин
Рождение ребёнка
26.10.1859
Дочь: Параскева Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан (Трифон) Ильин
Рождение ребёнка
07.07.1871
Сын: Стрельцов Прокопий (Тихонов)
Отец ребёнка: Митрофан (Трифон) Ильин
Рождение ребёнка
27.07.1874
Сын: Прохор Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан (Трифон) Ильин
Рождение ребёнка
03.07.1883
Дочь: Бурая Марфа (Мария) Трифонова
Отец ребёнка: Митрофан (Трифон) Ильин
Смерть
31.03.1908
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище