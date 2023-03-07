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Ульяния (Ольга) Фадеева

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1840

Дата смерти

31.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Фадей Григорьев

Мать: Евдокия Андреева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Митрофан (Трифон) Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1857

Сын: Павел Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан (Трифон) Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1859

Дочь: Параскева Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан (Трифон) Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1871

Сын: Стрельцов Прокопий (Тихонов)

Отец ребёнка: Митрофан (Трифон) Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1874

Сын: Прохор Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан (Трифон) Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1883

Дочь: Бурая Марфа (Мария) Трифонова

Отец ребёнка: Митрофан (Трифон) Ильин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.03.1908
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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