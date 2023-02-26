Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

05.10.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1825

Сын: Юрченков Устин Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Григорьев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Григорьев

Рождение ребёнка
08.11.1830

Сын: Иродион Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Григорьев

д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1833

Сын: Яков Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Григорьев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1836

Дочь: Ольга Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Григорьев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ульяния (Ольга) Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Григорьев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
05.10.1846
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
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