Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти05.10.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1825
Отец ребёнка: Фадей Григорьев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Григорьев
Рождение ребёнка
08.11.1830
Сын: Иродион Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Григорьев
д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1833
Сын: Яков Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Григорьев
Рождение ребёнка
08.07.1836
Дочь: Ольга Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Григорьев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ульяния (Ольга) Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
05.10.1846