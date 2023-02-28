Юрченков Устин Фадеев
Место рождения
Дата рождения01.06.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1825
Отец: Фадей Григорьев
Мать: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
16.03.1845
Сын: Юрченков Алексей ст
Мать ребёнка: Юрченкова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
29.03.1847
Дочь: Мария Устинова
Мать ребёнка: Юрченкова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
14.10.1848
Мать ребёнка: Юрченкова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
17.06.1850
Мать ребёнка: Юрченкова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
13.07.1852
Дочь: Марина (Мария) Устинова
Мать ребёнка: Юрченкова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
10.07.1855
Мать ребёнка: Юрченкова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1858
Мать ребёнка: Юрченкова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
11.06.1860
Дочь: Акилина Устинова
Мать ребёнка: Юрченкова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анна Устинова
Мать ребёнка: Юрченкова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
25.05.1864
Мать ребёнка: Юрченкова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Володченкова Васса Устинова
Мать ребёнка: Юрченкова Ефимия Иванова
Смерть
Неизвестно