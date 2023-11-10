Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Юрченков Устин Фадеев

Мать: Юрченкова Ефимия Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1887

Муж: Володченков Михаил с

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1888

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Володченков Михаил с

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1890

Дочь: Елизавета Михайлова

Отец ребёнка: Володченков Михаил с

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1892

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Володченков Михаил с

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1895

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Володченков Михаил с

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1899

Сын: Володченков Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Володченков Михаил с

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1903

Сын: Володенков (володченков) Афанасий Михайлов

Отец ребёнка: Володченков Михаил с

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1905

Дочь: София Михайлова

Отец ребёнка: Володченков Михаил с

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1908

Дочь: Ефросиния Михайлова

Отец ребёнка: Володченков Михаил с

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1913

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Володченков Михаил с

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1916

Сын: Володченков Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Володченков Михаил с

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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