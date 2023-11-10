Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Юрченков Устин Фадеев
Мать: Юрченкова Ефимия Иванова
Бракосочетание
28.01.1887
Муж: Володченков Михаил с
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1888
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Володченков Михаил с
Рождение ребёнка
21.03.1890
Дочь: Елизавета Михайлова
Отец ребёнка: Володченков Михаил с
Рождение ребёнка
04.07.1892
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Володченков Михаил с
Рождение ребёнка
20.05.1895
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Володченков Михаил с
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1899
Сын: Володченков Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Володченков Михаил с
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1903
Сын: Володенков (володченков) Афанасий Михайлов
Отец ребёнка: Володченков Михаил с
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1905
Дочь: София Михайлова
Отец ребёнка: Володченков Михаил с
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1908
Дочь: Ефросиния Михайлова
Отец ребёнка: Володченков Михаил с
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1913
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Володченков Михаил с
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1916
Сын: Володченков Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Володченков Михаил с
Смерть
Неизвестно