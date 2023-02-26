Володенков (Володченков) Афанасий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володенков (Володченков) Афанасий Михайлов

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Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.01.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1903

Отец: Володченков Михаил с

Мать: Володченкова Васса Устинова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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