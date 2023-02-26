Володенков (Володченков) Афанасий Михайлов
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.01.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1903
Отец: Володченков Михаил с
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно