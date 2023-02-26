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Володченков Михаил с

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1864

Отец: Кибисов-Володченков Иван Владимиров

Мать: Володченкова Марфа Ильина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1887

Жена: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1888

Дочь: (Володченкова) Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1890

Дочь: (Володченкова) Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1892

Дочь: (Володченкова) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1895

Дочь: (Володченкова) Елена Михайлова

Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова

Рождение ребёнка
02.10.1899

Сын: Володченков Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова

Рождение ребёнка
17.01.1903

Сын: Володенков (Володченков) Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова

Рождение ребёнка
17.09.1905

Дочь: (Володченкова) София Михайлова

Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова

Рождение ребёнка
19.09.1908

Дочь: (Володченкова) Ефросиния Михайлова

Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова

Рождение ребёнка
04.01.1913

Дочь: (Володченкова) Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова

Рождение ребёнка
03.10.1916

Сын: Володченков Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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