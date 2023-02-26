Володченков Михаил с
Место рождения
Дата рождения19.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Володченкова) Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова
Дочь: (Володченкова) Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова
Дочь: (Володченкова) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова
Дочь: (Володченкова) Елена Михайлова
Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова
Сын: Володченков Андрей Михайлов
Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова
Сын: Володенков (Володченков) Афанасий Михайлов
Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова
Дочь: (Володченкова) София Михайлова
Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова
Дочь: (Володченкова) Ефросиния Михайлова
Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова
Дочь: (Володченкова) Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова
Сын: Володченков Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Володченкова (Юрченкова) Васса Устинова